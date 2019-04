Kindern von drei bis zehn Jahren können an letzten Samstagen im Monat gärtnern lernen. Der erste Workshop beginnt am 27. April.

Die Kleinen sollen durch den Workshop lernen, die Umwelt wertzuschätzen © KK/KEM

"GartenKinder" ist eine Entdeckungsreise für „Jung und Alt” durch die Gartenwelt, die neugierig auf die Natur macht und in der spielerisch in Poitschach gärtnern gelernt werden kann. Das Projekt der Klima- und Energie-Modellregion (KEM) Feldkirchen und Himmelberg wird in Kooperation mit Elke Müllegger und Alma Nickles-Reif durchgeführt. Durch eine bewusste Auseinandersetzung mit der Umwelt lernen schon die Kleinen, diese wertzuschätzen. „Bereits in den ersten Lebensjahren wird das spätere Verhalten geprägt, somit können Kinder nicht früh genug für das Thema sensibilisiert werden“, sagt Sabine Kinz, KEM-Managerin für Feldkirchen und Himmelberg.