Mit einer schweren Handverletzung endete für eine 62-jährige Frau der Versuch, in ihrem Garten eine Wühlmausfalle zu verlegen.

Die Schwerverletzte wurde ins Klinikum eingeliefert © Juergen Fuchs

Am Dienstag gegen 13.45 Uhr versuchte eine 62-jährige Frau in ihrem Garten eine Wühlmausfalle zu verlegen. Die Frau nahm die Falle aus einem Mausloch und wollte diese in ein anderes stecken. Beim Hantieren löste sich plötzlich eine Mini-Sprengladung.