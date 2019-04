Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die beiden Leichtverletzten wurden ins Klinikum eingeliefert © Weichselbraun

Zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw wurden am Samstag gegen 11.35 Uhr Polizei und Rettung auf die Naßwegerstraße alarmiert. Eine 42-jährige Frau aus dem Bezirk St. Veit/Glan war mit ihrem Pkw von Klein St. Veit kommend in Fahrtrichtung Maltschach unterwegs. Ein 87-jähriger Pensionist aus dem Bezirk Klagenfurt-Land fuhr zur gleichen Zeit von Maltschach kommend die Naßweger Straße in Fahrtrichtung Klein St. Veit. Dabei kam es kam es zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge.