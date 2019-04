Facebook

Zum Einsatzgebiet des Alpin 1 zählt auch die Gerlitzen © SOBE

Von der Gerlitzen über die Turracher Höhe bis hin nach Bad Kleinkirchheim – in nur rund sechs Minuten Flugzeit sind diese Skigebiete vom Hubschrauber der ÖAMTC Flugrettung Alpin 1 mit dem Stützpunkt in Patergassen erreichbar. „Rund 250 Einsätze bestritten wir in der vergangenen Saison von 20. Dezember bis 7. April. Meist sind es klassische Skiunfälle, zu denen wir gerufen werden, aber auch ,normale‘ Alarmierungen wie internistische Notfälle oder Autounfälle haben wir in unserem Einsatzgebiet“, sagt Alexander Rassi, Standortleiter und auch Pilot des Flugrettungsstützpunktes Alpin 1 in Patergassen, der heuer rund 30 Einsätze mehr als noch in der vorherigen Saison verzeichnet.

