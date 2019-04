Facebook

Chor und Orchester sind am Sonntag zu hören © Veranstalter

Die Stadtpfarrkirche in Straßburg steht am Ostersonntag im Mittelpunkt einer großen Festmesse. Wie auch in den Jahren zuvor, können sich die Besucher wieder auf einen musikalischen Ohrenschmaus mit ausgewählten Werken freuen. Der Chor und das Orchester der Stadtpfarrkirche St. Nikolaus zu Straßburg unter der Leitung von Karl Pöcher laden zum Auftakt des Zykluses „Musica Sacra 2019“ in das Gotteshaus.