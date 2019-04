Unfall ereignete sich auf der Tentschacher Straße (L69) in Nähe von Liebenfels. Beide Fahrzeuglenker wurde leicht verletzt ins Klinikum Klagenfurt gebracht.

© Jürgen Fuchs

Am Donnerstagvormittag fuhr ein 60-jähriger Mann aus St. Georgen mit seinem PKW auf der Tentschacher Straße (L 69) aus Liebenfels kommend in Richtung Rohnsdorf. Kurz nach dem Ortsgebiet von Liebenfels bog er nach links in ein Firmengelände ein.