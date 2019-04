Facebook

Freuen sich über Kooperation: Markus Schaflechner, Dietmar Rossmann, Christian Berchthaler und Roman Gruber (von links) © Biosphärenpark Lungau

Mit dem weltweit wohl ersten symphonischen Biosphären Blasorchester LuNo Winds wurde ein Meilenstein im Biosphärenpark Salzburger Lungau & Kärntner Nockberge gesetzt. Das Orchester setzt sich aus Nachwuchstalenten und etablierten Musikern in beiden Bundesländern unter Einbeziehung der jeweiligen Musikschulwerke zusammen. Unter großem Publikumsinteresse fanden seit der Gründung im Vorjahr zwei Premierenkonzerte in Tamsweg und in der CMA Ossiach statt. Gefolgt von einem beeindruckenden Auftritt von 60 LuNo-Musikern im Mozarteum anlässlich der Eröffnung der Salzburger Festspiele 2018. Schnell waren sich daher die Verantwortlichen beider Biosphärenpark-Verwaltungen, Dietmar Rossmann (Nockberge) und Markus Schaflechner (Lungau), einig, diese erfolgreiche Entwicklung der regionalen Blasmusikszene zu fördern und es wurde jetzt eine Kooperationsvereinbarung mit dem Orchester „LuNo Winds“ für die nächsten drei Jahre geschlossen. Für Orchestermanager Christian Berchthaler und den künstlerischen Leiter Roman Gruber ein gelungener Start in den Frühling.