Appartments, Campingplatz und Gastronomie mit regionalen Spezialitäten bietet der "Seewirt" der Familie Spiess am Maltschacher See.

In Mittelkärnten am Markt

Nach Praktika in Dublin und London ist Spiess an den Maltschacher See zurückgekehrt © Elias Jerusalem

Seit 1951 werden die Gäste am Maltschacher See von der Familie Spiess beim „Seewirt“ versorgt. Neben der Gastronomie gibt es auch Appartements und einen Campingplatz. „Bei uns kann man einfach die Ruhe genießen. Wir sind zwar irgendwie von allen weit weg, aber so zentral, dass man trotzdem leicht und schnell in die größeren Städte Kärntens kommt“, sagt der Juniorwirt Matthias Spiess.