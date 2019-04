Die Mitglieder des Gemischten Chores Ossiach laden am kommenden Sonntag zum Osterfestgottesdienst in die Stiftskirche. Zur Aufführung kommt die „Missa brevis in C“.

© kk

Der Gemischte Chor Ossiach besteht aus 25 Sängerinnen und Sängern und steht unter der Leitung von Alois Gaggl. Am Ostersonntag gestalten die Mitglieder des Chores den Festgottesdienst, der von Dechant Erich Aichholzer zelebriert wird. Auf dem Programm steht Barockmusik. Zur Aufführung kommt die „Missa brevis in C“ von Johann Ernst Eberlin. Er war Hof- und Domkapellmeister in Salzburg und der Lehrer von Leopold Mozart. Als Solisten zu hören sind Peggy Forma, Petra Pirolt, Michael Paumgarten und Franz Duss sowie Streicher des SFK–Orchesters. An der alten Barockorgel, die unter Abt Edmund Iblpacher erbaut wurde, spielt Federico Passerini. Nach Salzburger Tradition wird auf zwei Emporen musiziert. Bei der alten Barockorgel spielen Pauken, Trompeten, Cello und Kontrabass. Der Schlusschor stammt aus der Auferstehungshistoria von Heinrich Schütz.



Osterfestgottesdienst. Sonntag, 21. 4., Stiftskirche Ossiach, 10 Uhr. Tel. 0650-225 22 37