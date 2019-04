Facebook

Christine Sonvilla und Marc Graf leben ihren Lebenstraum © KK/Sonvilla-Graf OG (2)

Auge in Auge mit einer Klapperschlange oder auf Tuchfühlung mit einem Braunbären – die gebürtige Feldkirchnerin Christine Sonvilla (37) und ihr aus Steyr in Oberösterreich stammender Lebensgefährte Marc Graf (35) haben ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht. Das, was die meisten von uns nur aus Sendungen wie „Universum“ kennen, ist für die beiden studierten Biologen das tägliche Brot.