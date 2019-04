Restaurierung der ersten Hälfte des Gurker Fastentuches bald abgeschlossen. Ab 2021 soll Tuch wieder in Gurk Hängen.

Die Restaurierung des Tuchs erfordert Geduld und Fingerspitzengefühl © KK/BDA

Seit mittlerweile fast einem Jahr arbeiten zwei Restauratorinnen im Auftrag des Bundesdenkmalamts in Wien nun schon an der einen Hälfte des insgesamt rund 80 Quadratmeter großen Gurker Fastentuchs. Ihre Arbeit an diesem Teil des größten und ältesten Fastenbehanges Kärntens ist beinahe beendet.