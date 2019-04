Siebenkirchenwanderung Ein Fußmarsch, der nicht nur innere Einkehr bietet

Facebook

Von einer Kirche zur nächsten wird am Ostermontag gewandert © KK/prcreative

Mit einer traditionellen, besinnlichen Wanderung eröffnen die Naturfreunde Feldkirchen am Ostermontag, eröffnen die Naturfreunde Feldkirchen gleichzeitig die Wandersaison in der warmen Jahreszeit. Eingeladen dazu sind alle Wanderbegeisterten, wobei ab der Michaelikirche in Feldkirchen insgesamt sieben Kirchen auf der Wegstrecke liegen.

Die Strecke führt ab der Michaelikirche zu den Kirchen Maria im Dorn in Feldkirchen, weiter über die Kirchen in St.Ulrich, Wachsenberg Kitzel, Wachsenberg und Poitschach bis zur evangelischen Kirche in Waiern. Unterwegs erwarten die Wanderer eine schöne Natur und die Möglichkeit zur Einkehr. Ebenso ist heuer ein kulinarischer Stopp beim Gasthaus „Zum Mesner“ am Wachsenberg eingeplant.

Naturfreunde wandern

Gehzeit. rund sechs bis sieben Stunden

Treffpunkt. MichaelikircheStart: 8 Uhr.

Information. Naturfreunde Feldkirchen unter Tel. 0664/4445459

Die Teilnahme ist kostenlos.