Am 25. Mai geht der Landesentscheid „Jugend am Wort“ der Landjugend in Arriach über die Bühne.

Die Vorbereitung auf den kommenden Redewettbewerb laufen © KK/Landjugend

Die Eigenschaften eines Superhelden. Oder regional einkaufen. Zwei Beispiele für Redethemen, über die heuer die Feldkirchner Landjugendmitglieder öffentlich sprechen werden. Und zwar beim Landesentscheid „Jugend am Wort“ am 25. Mai in Arriach.

„Insgesamt treten acht Mitglieder in den vier Kategorien vor die Jury. In den nächsten Wochen werden wir auch noch eine Redeschulung organisieren“, weiß Fabian Kogler, zuständig für den Bezirksredewettbewerb und Mitglied bei den Landjugenden Glanegg und Sörg.

