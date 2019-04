Auf Einladung von Patergassener Verein liest Klaus Maria Brandauer am Dienstag in der Evangelischen Kirche Bad Kleinkirchheim.

Klaus Maria Brandauer © APA/HERBERT PFARRHOFER

Hohen Besuch gibt es am Dienstag, 16. April, in der Evangelischen Kirche in Bad Kleinkirchheimt. Schauspieler Klaus Maria Brandauer liest "Ein Atheist von Gottes Gnaden" nach Texten von Luis Bunuel. Brandauer hat seinen Auftritt um 19.30 Uhr.