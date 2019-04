Facebook

Großer Auftritt des Volksliedchores © KK/Volksliedchor

Über ein volles Haus freuten sich die Mitglieder des Volksliedchores Himmelberg am Samstag beim großen Frühjahrskonzert. Kärnterlieder, Balladen, Jazz und Blues standen am Programm. Als Gastchor hatte der MGV Tschwarzen in der Kulturhalle seinen großen Auftritt. Das Saxophon-Quartett "Vorsaxweiber" sorgte für die instrumentale Umrahmung. Für einen besonderes berührenden Moment sorgte die Ehrung von Siegfried Süßenbacher, der dem Verein seit 45 Jahren angehört.