Junge Volkspartei organisierte in Feldkirchen die Benefizveranstaltung "Music for Charity". Geld wurde jetzt dem örtlichen Hilfswerk übergeben. Veranstaltung ist auch im nächsten Jahr wieder geplant.

Von links: Hilfswerk-Bezirksstellenleiter Heinz Leitner nahm kürzlich von Simon Niederbichler den Spenden-Scheck entgegen © KK/pixelword.at

Die Junge Volkspartei Feldkirchen organisierte im März im Amthof erstmals die Benefizveranstaltung „Music for Charity“. Der dabei lukrierte Spendenbetrag von 1855 Euro wurde an Heinz Leitner, Bezirksstellenleiter des Hilfswerkes Feldkirchen, übergeben. „Es ist uns wichtig, dass das Geld bedürftigen Familien in Feldkirchen zu Gute kommt“, sagt Simon Niederbichler, Obmann der JVP Feldkirchen.