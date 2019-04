Facebook

Ernst Zaiser leitet die Feldkirchner Wasserrettung seit 44 Jahren © Schusser

Schwimmen lernte Ernst Zaiser (70) in der Glan. „Wir haben das Wasser dafür aufgestaut.“ 1973 war er dann bei der Gründung der Wasserrettung am Maltschacher See dabei. Der erste Rettungsschwimmerkurs wurde damals organisiert. Nach zwei Jahren übernahm Zaiser die Leitung, seit 44 Jahren macht er das nun mit viel Hingabe.

