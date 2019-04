Facebook

Gottfried und Marion Schluga eröffneten vor Kurzem ihr Outlet in Glandorf © Sarah Holzer

Hauptsächlich Reisegepäck, aber auch Freizeitrucksäcke, Bauchtaschen oder Reisezubehör zählen zu den Produkten, die in unserem neuen Outlet angeboten werden“, freut sich Gottfried Schluga, Geschäftsführer der Schluga Koffer & Taschen GmbH. Vor einem Jahr musste der Traditionsbetrieb Insolvenz anmelden. Kürzlich eröffnete Gottfried Schluga gemeinsam mit seiner Frau Marion das Schluga „Trolley Outlet“ in der ehemaligen Schluga Kofferfabrik in der Berggasse in Glandorf.

Auf rund 80 Quadratmetern richtete das Ehepaar das neue Outlet ein. „Die Idee entstand aufgrund der großen Nachfrage der Kunden, als auch der Händler“, sagt Marion Schluga. Denn neben dem Geschäft, das in Linz betrieben wird, ist die Schluga Koffer & Taschen GmbH auch österreichweit Importeur für große Konzerne.

