Es ist wieder so weit, am Samstag steigt der Glantaler Wasserweglauf. 250 Teilnehmer aus drei Nationen werden erwartet.

Der Wasserweg führt von Glantschach über Hart nach Sörg © KK/Veranstalter

Neun Kilometer, 450 Höhenmeter und an die 250 Sportler. Dies sind die Eckdaten des diesjährigen Glantaler Wasserweglaufes. Er findet am Samstag zum mittlerweile sechsten Mal statt. Der Hauptbewerb startet um 14 in Glantschach bei Liebenfels.