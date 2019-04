Facebook

Der Volksliedchor Himmelberg freut sich auf viele Besucher © Veranstalter

Die Freude am gemeinsamen Singen, die Liebe zur Musik teilen, aber auch der Zusammenhalt untereinander sind die Gründe, warum die Sänger des Volksliedchores Himmelberg sich auf jedes Zusammentreffen freuen. Der Chor, der unter der Leitung von Erika Zwischenberger steht, veranstaltet am Samstag in der Kulturhalle ein Frühlingskonzert, das unter dem Motto „Sing and Swing“ steht. Unterstützung an diesem Abend bekommen die Mitglieder des Chores vom „Männergesangsverein Tschwarzen“ und von den „Vorsaxweibern“. Vorverkaufskarten sind bei allen Mitgliedern des Volksliedchores Himmelberg, bei der Raiffeisenbank Himmelberg und im Café Heidi erhältlich, sie kosten sechs Euro. An der Abendkasse beträgt der Preis dann neun Euro. Geprobt wird übrigens jeden Donnerstag ab 20 Uhr in der Volksschule in Himmelberg.

Konzert. Samstag, 13. 4., Kulturhalle Himmelberg, 19.30 Uhr.

Tel. 0650-720 05 33