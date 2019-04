Unter den besten 24 spielten die Schüler des BRG Feldkirchen in den Kategorien vereinslose Mädchen und Burschen im Finale des Schulhandball Mini-Cup in Klagenfurt mit.

Die Sieger der Kategorie Mädchen clubless © KK

Insgesamt 43 Teams in vier unterschiedlichen Kategorien nahmen am diesjährigen Schulhandball Mini-Cup teil, 24 qualifizierten sich für das Finalturnier, das kürzlich in Klagenfurt/Viktirng ausgetragen wurde. Unter anderem auch das BRG Feldkirchen, dessen Schüler sowohl in bei den vereinslosen Mädchen, als auch bei den Burschen mitpielten.