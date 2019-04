Treffen der Schwaben in Kärnten"Eine g'scheite Wurscht gibt's hier nicht"

Facebook

Hella Spendier (2. Reihe, Zweite von links) mit Teilnehmern des Treffens © Alexander Wieselthaler/Stills & Emotions/KK

Bei vielen wurde aus einem Urlaub ein neues Leben in Kärnten, andere kamen des Berufes wegen: Es gibt viele Schwaben in Kärnten. Einmal im Jahr ruft sie Hella Spendier, selbst eingewanderte Schwäbin, zu einem Treffen zusammen. "Vor 35 Jahren habe ich im evangelischen Pfarramt in Villach gearbeitet. Dort ist uns aufgefallen, dass es sehr viele Schwaben in der Umgebung gibt", erzählt Spendier. Aus der Erkenntnis wurde die Idee, man könnte sich doch einmal treffen und das erste Jahrestreffen wurde organisiert.

