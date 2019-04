Facebook

Der weltweit erste Kilt Ski Club wurde auf der Turracher Höhe gegründet. Präsident Thomas F. Rettl konnte auch Abfahrts-Weltcupsiegerin Nici Schmidhofer als Ehrenmitglied begrüßen © (c) Patrick Sommeregger-Baurecht

Zum fünften Mal ging am Samstag auf der Turracher Höhe der Kiltskitag über die Bühne. Nun gibt es auch erstmals eine offizielle Vereinigung der Freunde des Alpinskilaufs in außergewöhnlicher Bekleidung: den weltweit ersten Kilt Ski Club, der am Vorabend des Skitages in der AlmZeit-Hütte offiziell aus der Taufe gehoben wurde. Der Vorstand mit Präsident Thomas F. Rettl und den Vizepräsidenten Elke Basler und Nikolaus Gierok konnte bereits am Gründungsabend rund 50 Mitglieder, Ehrenmitglieder und weltweite Sonderbotschafter willkommen heißen und ehren.