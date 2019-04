Johanna Strauß (17) und Valentina Holl (17) vertreten Kärnten bei der am Montag beginnenden Bundesolympiade Latein-Griechisch.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Valentina Holl (links) und Johanna Strauß sind ab Montag bei der Bundesolympiade in Kärnten im Einsatz © Köstinger

Die besten Latein- und Griechischschüler aus Österreich und Südtirol treffen sich nächste Woche in Kärnten. Unter dem Motto „Jetzt ist die Antike“ findet in Cap Wörth bei Velden das diesjährige Certamen Olympicum statt. Dabei handelt es sich um einen bundesweiten Übersetzungswettbewerb. Das Gastgeberland Kärnten ist dabei stark vertreten. Sechs Schüler sind bei der Olympiade für Latein und Griechisch mit dabei. Unter ihnen: Johanna Strauß und Valentina Holl, beide 17, vom Bundesgymnasium in Tanzenberg.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.