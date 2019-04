Facebook

Rund um das Stift St. Georgen und den Längsee ist eines der Pakete geschnürt © TourismusverbaMittelkärnten/Hannes Rauchberger

Zwei Jahre lang hat man am Projekt „WalkArt – Die neue Kunst des Wanderns: Pilgern+ am Hemma Pilgerweg. Ruhe, Natur, Begegnung und Genuss in Mittelkärnten“ gearbeitet. Jetzt geht es schön langsam in die Umsetzungsphase. Getragen wird das Projekt von der Comunitá Collinare del Friuli und der PromoTurismoFVG in Italien sowie dem Regionalmanagement kärnten:mitte.

„Wir haben das Pilgern schon seit Jahren im Programm. Das reine religiös-spirituelle Pilgern lässt sich aber nur schwer touristisch ausschöpfen“, sagt Andreas Duller, Geschäftsführer der Tourismusregion Mittelkärnten.

Deshalb habe man begonnen, touristische Ein- oder Mehrtages-Pakete rund um die acht „WalkArt“-Pilgerwege zu schnüren. Eines davon, ein Dreitagespaket, betrifft beispielsweise das Stift St. Georgen: Der Gast wird am Freitag nach Wunsch vom Bahnhof abgeholt, am Samstag steht eine geführte Wanderung auf den Magdalensberg inklusive Römer-Picknick auf dem Programm.

Am Sonntag kann man bei der Sonntagsmesse im Stift oder auch bei einem Brunch im Weingut Georgium dabei sein. Buchbar soll dieses und viele weitere Pakete ab 1. August sein. In Kärnten greift man bei „WalkArt“ größtenteils auf bestehende Pilgerwege zurück, in Italien muss diese Infrastruktur teilweise erst geschaffen werden. Dazu zählen unter anderem die Instandsetzung und Beschilderung der Wege. „Im Rahmen des Projektes entstehen auch zwei Pilgerherbergen. Eine davon in St. Oswald bei Eberstein, die andere in der Nähe von San Daniele in Italien. Dort wird ein ehemaliges Hospital mit mittelalterlicher Bausubstanz zu einer Herberge umgebaut“, sagt Andrea Müller, die das Projekt von Seiten der Regionalentwicklung begleitet.

