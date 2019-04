Straßburg sieht in der Vielzahl der Hexenprozesse ein Alleinstellungsmerkmal der Stadt. Dieses will man nun touristisch vermarkten – mit Fluchtspiel oder Horrorwanderung.

So wurde der Hexentanz von der beauftragten Agentur bei der Präsentation dargestellt © KK/DXB CONSULTING

Hüttenberg hat den Reiftanz, Weitensfeld das Kranzelreiten. „Wir haben nach einem Alleinstellungsmerkmal für Straßburg gesucht“, so Unternehmensberater und Tourismusentwickler Bernhard Gigacher von DXB Consulting. Fündig wurde der gebürtige Straßburger in der Geschichte der Stadt. „Straßburg war die Hochburg der Hexenprozesse. In diesem Thema, das die Werte Unschuld, Schuld und Aberglaube beinhaltet, sehen wir sehr viel Potenzial, das Straßburg einzigartig machen könnte“, so Gigacher.

