Am Donnerstag findet an der FH Kärnten in Villach die „Meet & Match“-Jobmesse statt.

Experten geben Tipps, damit Bewerbungen auch auf Interesse stoßen © FH Kärnten

Wie viele Zähne darf man am Bewerbungsfoto zeigen? Welches Hobby sollte man aus dem Lebenslauf lieber streichen? Und was verstehen Personalverantwortliche eigentlich unter dem Titel „Work-Life-Balance“? Fragen rund um das Thema Bewerbung werden am Donnerstag beim Stand der Kleinen Zeitung bei der „Meet & Match“-Jobmesse an der FH Kärnten geklärt. Dazu gibt es aber auch ganz konkrete Karriereangebote: 56 Kärntner Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen - von der Informatik bis hin zum Handel - präsentieren sich in diesem Rahmen angehenden Akademikern und Maturanten. „Der Campus Villach bietet an diesem Tag als Jobforum einen optimalen Rahmen und sorgt für ein persönliches Ambiente“, freut sich Messeorganisatorin Birgit Wilpernig von der FH Kärnten.