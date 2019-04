Facebook

War die Zählung der Wiesn-Besucher rechtens – oder nicht? Diese Frage beschäftigt derzeit die St. Veiter Stadtpolitik © Markus Traussnig

In der Herzogstadt gehen die Wogen hoch: Grund dafür ist eine im Vorjahr durchgeführte Zählung der Wiesn-Besucher. Bürgermeister Gerhard Mock spricht von einer „rechtswidrigen und lückenhaften Zählung“, laut dem durchführenden „Cityteam“ habe man rechtens gehandelt und mit dem genauesten Zählsystem am Markt gearbeitet. Was stimmt jetzt? Licht ins Dunkel sollen die folgenden Fragen und vor allem Antworten bringen.