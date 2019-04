Facebook

Volksschule warnt vor auffälligem weißem Transporter

Wie in einem offiziellen Schreiben des Direktors der Volksschule St. Martin geschrieben, soll im Bereich der Volksschule Glanegg und Grintschach vermehrt ein auffälliger weißer Transporter gesehen worden sein, der versuchen soll, Kinder ins Auto zu locken.

"Schon zum zweiten Mal in diesem Schuljahr wurde von Schülerinnen der Volksschule Glanegg berichtet, dass ein weißer Transporter bei Kindern, die außerhalb des Ortsgebietes allein von der Schulbusausstiegsstelle nach Hause gingen, stehen blieb und ein Mann mit ,eher dunklem Hauttyp' den Kindern Süßigkeiten angeboten hat beziehungsweise mit einer Fahrt in einen schönen Zoo versucht hat, die Kinder ins Auto zu locken. Gott sei dank haben die Kinder richtig reagiert", heißt es in der Aussendung. Des weiteren soll dieser Transporter auch im Herbst in Tauchendorf und am Montag, dem 1. April im Ortsbereich von Grintschach gesehen worden sein, heißt es weiter in der Aussendung. "Es besteht kein Grund zur Panik."

Den Vorfall bei der Volksschule Glanegg bestätigt auch die Feldkirchner Polizei. "In dieser Gegend fahren wir nun vermehrt Streifen. Es werden auch Präventivmaßnahmen in den Volksschulen gesetzt, um die Kinder bezüglich des Themas zu sensibilisieren", heißt es seitens der Polizei.