13 Mann der FF Glanegg-Feicht rückten aus © APA/Fohringer

Feueralarm Montag gegen 17 Uhr in Glanegg. Eine 72-jährige Frau hatte im Haus ihrer Tochter in Haidach, Gemeinde Glanegg, Asche in einer Mülltonne entsorgt. Die noch nicht restlos ausgekühlte Asche entzündete den Hausmüll und griff auf das angrenzende Gartenhaus über.