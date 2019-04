Wechselgeldtrick Trickdieb schlug in Klagenfurt und Feldkirchen zu

Facebook

Mehrere Hundert Euro wurden gestohlen © Markus Traussnig

Montagmittag sprach ein bislang unbekannter Mann in Feldkirchen eine 85-jährige Frau an. Er bat sie, ihr eine Zwei-Euro-Münze in 20-Cent-Münzen zu wechseln. Die 85-Jährige kam dem Wunsch nach. Als sie später in einem Geschäft zahlen wollte, bemerkte sie, dass aus ihrer Brieftasche 130 Euro fehlten.