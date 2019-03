Facebook

Baldur Tiffner (79) ist der Dienst am Nächsten eine Herzensangelegenheit © David Springer

Helfen, wo Menschen in Not sind – das war für Baldur Tiffner (79) aus Glanhofen stets Motivation, sich ehrenamtlich beim Rettungsdienst zu engagieren. „In meiner 42-jährigen Dienstzeit habe ich viele Stationen durchlaufen – vom Sanitäter bis zum Bereitschaftskommandanten.“

Beim Roten Kreuz komme es auf das Zwischenmenschliche an. Tiffner: „Mit Patienten und Angehörigen reden und zeigen, dass man alles versucht, was in seiner Macht steht. Auch wenn es manchmal schon zu spät war.“