Robert Hartlauer"Gerhard Mock ist für mich kein Vorbild mehr"

Robert Hartlauer (43) über seinen Standortwechsel in St. Veit, über Bürgermeister Gerhard Mock und die „spezielle“ Hartlauer-Filiale in Feldkirchen.

Robert Hartlauer zu Besuch in St. Veit © Markus Traussnig

Es ist eigentlich Teil Ihrer Firmenphilosophie, Standorte in Innenstädten zu haben. In St. Veit weichen Sie davon ab?

Robert Hartlauer: Wir sind vor 33 Jahren nach St. Veit gekommen, haben jetzt unseren vierten Standort. St. Veit ist für uns auch eine sehr familiäre Stadt. Wenn wir früher am Wochenende in die Heimat meiner Mutter gefahren sind, sie ist aus Feldkirchen, hat mein Vater noch eine kurze Geschäftskontrolle gemacht. Ich bin selbst aus einer Altstadt und kämpfe üblicherweise auch für diese. Es tut mir leid, dass es in St. Veit anders gekommen ist. Es war eine schwere Entscheidung. Wir brauchen aber eine gute Erreichbarkeit, die Frequenz ist leider stark zurückgegangen. Vielleicht fängt sich die Stadt wieder. Ich schließe es nicht aus, dass es sich irgendwann wieder umdreht. Persönlich kann ich es nur hoffen.

