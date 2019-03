Großumbau im Kompetenzzentrum „eduCare“ in Treffen. Hotel und Restaurant werden um etwa vier Millionen Euro neu gestaltet und erweitert. Neu-Eröffnung am 7. Mai.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hotel und Restaurant haben derzeit geschlossen, die Apotheke ist geöffnet © Oskar Höher

Seit Donnerstag sind am Gelände des Viersternehotels „eduCare“ Bauarbeiter am Werk. Hotel und Restaurant sind derzeit geschlossen. Der Grund: Das millionenschwere Kompetenzzentrum in Annenheim-Seespitz, das vor acht Jahren von der Unternehmerfamilie Bodner-Buchacher zu 100 Prozent barrierefrei errichtet wurde, bekommt ein „Facelifting“ und Zuwachs. Am 7. Mai wird der Betrieb aufsperren.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.