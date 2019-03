Kleine Zeitung +

Erste Anklagen Jörg Haider soll bei Seenverkauf Geld kassiert haben

In den Jahren 2007 und 2008 hat das Land Kärnten Immobilien an drei Kärntner Seen vom ÖGB gekauft. Viel zu teuer, wie ein Gutachter Jahre später festgestellt hat. Jetzt gibt es drei Anklagen.