In Feldkirchen BZÖ wurde wegen Plakaten angezeigt

Partei bewirbt mit zwei Aufstellern direkt in einem Kreuzungsbereich eine Veranstaltung. Das ist nicht erlaubt, sagt die Behörde. Die Tafeln werden umgehend entfernt, verspricht das BZÖ.

In Feldkirchen

Die Tafeln sollen umgehend entfernt werden © Privat

Beim BZÖ kann man die ganze Aufregung nicht verstehen. Bei der Bezirkshauptmannschaft Feldkirchen ging Donnerstagabend eine Anzeige ein. Der Grund: Die Partei hat im Kreuzungsbereich zur Ossiacher Bundesstraße B 94 in Feldkirchen zwei kleinere Plakate zur Ankündigung einer Veranstaltung aufgestellt. Bewilligung von Seiten der BH gab es keine, wie Waltraud Pischel, Leiterin der Verkehrsabteilung, auf Anfrage der Kleinen Zeitung bestätigt. "Die Plakate wären an dieser Stelle auch nicht bewilligt worden, da es sich um einen Kreuzungsbereich handelt", sagt Pischel. Der Zuständige vom BZÖ sei von der Behörde bereits informiert worden, dass die Aufsteller zu entfernen sind, so Pischel. Die Behörde prüft jetzt eine Strafanzeige.

