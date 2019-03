ORF-Moderatorin Susanne Schnabl referierte an der Fachhochschule Kärnten Campus Feldkirchen zum Thema „Likes, Fake News, Politik in Echtzeit“.

Moderatorin Susanne Schnabl und FH-Professor Martin Klemenjak © KK/FH Kärnten

Gestern war die Glaneggerin und „Report“-Journalistin Susanne Schnabl Gastvortragende in der Lehrveranstaltung „Politische Bildung“ im Bachelor-Studiengang „Soziale Arbeit“ der Fachhochschule Kärnten am Campus Feldkirchen. Beim Vortrag wurden „Likes, Fake News, Politik in Echtzeit“ und wie soziale Medien unser Kommunikationsverhalten und unsere Demokratie verändern thematisiert. Im Rahmen der moderierten Diskussion konnten der Journalistin und Fernsehmoderatorin Fragen gestellt werden. Moderiert wurde diese Veranstaltung von Martin Klemenjak, Professor an der Fachhochschule.