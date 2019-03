St. Veit, Feldkirchen"Heilung von Sucht braucht Zeit": Zwei Standorte im Fokus

Der Bund Sozialdemokratischer Akademiker lud Mittwoch im St. Veiter Rathaus zur Diskussion „Sucht – was kann man tun?“. Zwei Standorte für Beratungsstelle in Feldkirchen in engerer Auswahl.

Von links: Moderator Alexander Knes, Kuran, Scholz, Landtagsabgeordneter Stefan Sandrieser und Prettner © Phino

51 Drogentote in Kärnten seit 2015. Im Vorjahr starben 25 Menschen an ihrer Drogensucht. „Der typische Kärntner Drogentote ist überwiegend männlich, zwischen 35 und 45 Jahre alt und lebt im Osten des Landes. Er konsumiert bis zu 13 verschiedene Substanzen gleichzeitig. Alle Opfer waren Raucher, wenige in einem Therapieprogramm“, informierte Gesundheitsreferentin und Landeshauptmannstellvertreterin Beate Prettner am Mittwoch im St. Veiter Rathaus.