Im Gemeinderat Feldkirchen herrschte Einigkeit für Gründung einer "KLAR!"-Region. Sie ermöglicht Projekte zur Anpassung an den Klimawandel.

Der Urbansee. Hitze setzte ihm voriges Jahr schon zu. © KK

Auch die Qualität der Badeseen des Bezirkes gefährdet der Klimawandel. So stand im Vorjahr der St. Urbansee kurz vor der Sperre. Mit Himmelberg, St. Urban und Steuerberg will Feldkirchen jetzt eine „KLAR!“-Region gründen. Und Projekte – die hoch gefördert werden – entwickeln, um sich an den Klimawandel anzupassen. Darüber informierte Umweltstadtrat Andreas Fugger (SPÖ) bei der Sitzung.

Mit „KLAR!“ könnten Maßnahmen für die natürliche Beschattung von Flächen, Häusern sowie verschiedenste Projekte bis hin zur Land- und Forstwirtschaft umgesetzt werden, sagte Projektverantwortlicher Roland Gutzinger (Grüne). Er reicht das Regionsansuchen nun beim Klimafonds ein, der dann über eine Bewilligung entscheidet.

