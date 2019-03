Die meisten Angebote gibt es im Tourismus. Ferialjobs im Bürobereich sind am Verschwinden. Allgemein gilt: Jobben erst ab 16. Und niemals ohne Dienstvertrag.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ferialarbeiter als Urlaubsvertretung werden im Lager- und Produktionsbereich gebraucht © KK/Waltl

Schon wieder fast April! Höchste Eisenbahn für Schüler ab 16 Jahren, in Sachen Ferialjob in die Gänge zu kommen. Denn die Auswahl ist begrenzt und die echten Superjobs vermutlich sowieso schon vergeben. „Der Stellenmarkt für Ferialjobs ist ja kein offener Markt. Vieles wird intern vergeben, an Kinder von Angestellten oder Bewerber mit anderen persönlichen Kontakten.“ Das stellt Peter Wedenig, stellvertretender Landesgeschäftsführer des AMS Kärnten, gleich klar. Die beste Zeit für Bewerbungen wäre seiner Meinung nach im Jänner und Feber. Die Berater von der Jugendinfo Tirol, die auch Osttirol betreuen, empfehlen sogar den Spätherbst als idealen Termin, eine Ferialjobsuche zu beginnen.