Die „Powerlifter“ der Diakonie de La Tour in Feldkirchen zeigten bei den Special Olympics in Abu Dhabi auf.

Ingo Werba, Andreas Unterberger (links) und Claus Kaltenbacher (rechts) © KK/Herzschlag

Dass Kärnten mit 15 Stück am meisten Medaillen bei den Special Olympics World Summer Games 2019 in Abu Dhabi abstaubte, lag vor allem an den Powerliftern, den drei Athleten der Diakonie de La Tour in Feldkirchen. Nach der verletzungsbedingten Absage von Erich Koller waren die Gewichtheber nur zu dritt, kehren aber trotzdem mit acht Medaillen nach Hause zurück.