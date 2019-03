Feldkirchen Wirtschaft lädt zum Frühlingsfest mit Modenschau

Zum siebenten Mal geht der Wirtschaftsfrühling in der Tiebelstadt Feldkirchen über die Bühne.

Auch 2018 gab es eine Modenschau © KK/Veranstalter

Am 29. März findet in Feldkirchen zum 7. Mal der Wirtschaftsfrühling statt, der die Sommersaison einläutet. Organisiert von der Agentur Perfekt und der Frau in der Wirtschaft Feldkirchen dürfen sich Besucher auf eine Modenschau mit zahlreichen Unternehmen freuen. Beginn ist um 19.30 Uhr. Als Eintritt werden 300 limitierte Tickets (15 Euro) verkauft.