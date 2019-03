Walter Olsacher (64), seit 2000 Direktor der HAK Feldkirchen, tritt bald seinen Ruhestand an. Über Erfahrungen, Ziele, die Pension und emotionale Momente.

Vor Langeweile in der Pension hat Walter Olsacher keine Angst © Manfred Schusser

Sie sind nun seit insgesamt 39 Jahren im Schuldienst der HAK und HAS Feldkirchen. Ihre Karriere begann dort 1980 als Lehrer für kaufmännische Fächer, in denen Sie bis heute neben ihrer Tätigkeit als Direktor unterrichten. Wollten Sie immer schon Lehrer werden?

WALTER OLSACHER: Nein, ich habe selbst die HAK absolviert und wollte Betriebswirt werden. Nach dem ersten Abschnitt des Betriebswirtschaftsstudiums in Graz brachen meine Freunde und ich dort die Zelte ab und zogen nach Linz, um Wirtschaftspädagogik zu studieren. Damit war die Idee geboren, Lehrer zu werden.