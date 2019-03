Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Helge Bauer

Harfe, steirische Harmonika oder Zither - Instrumente der Volksmusik wurden in den vergangenen Jahren bei den Schülern der Musikschulen in Kärnten und Osttirol immer beliebter. Ein Trend, der sich neben den traditionellen Instrumenten wie Klavier oder Geige durchzusetzen scheint.

Kärntenweit gibt es zwischen 14.200 und 14.500 Schüler. An kleineren Standorten fehlen jedoch oftmals Schüler, viele entscheiden sich auf Schulen in den Städten zu gehen. Die Folge sind sechs Schließungen in ganz Kärnten. „Musikschulen an größeren Standorten haben ein breiteres Angebot für die Schüler und gehen mehr auf spezielle Interessen ein“, sagt Gernot Ogris, Leiter des Kärntner Musikschulwesens. In ländlichen Gemeinden wäre es nicht möglich alles anzubieten, das Angebot ist begrenzt.