© Fotolia, KK/Privat

Eine große Feldkirchner Persönlichkeit hat seine Augen für immer geschlossen. Geschäftsmann Erich Nindler-Moser ist am Mittwoch, dem 13. März, im 92. Lebensjahr verstorben. Nindler-Moser war mit Leib und Seele Kaufmann, hatte immer den Blick nach vorne gerichtet, vergrößerte den Betrieb "Nimo" in Feldkirchen ständig. "Nimo" war unter seiner Führung der größte Arbeitgeber im Handel in der Region. Erich Nindler-Moser war zudem 35 Jahre lang im Vorstand der Volksbank Feldkirchen. Er war auch als Bezirksobmann des ÖAMTC Feldkirchen, 1989 wurde der Stützpunkt in Feldkirchen gebaut, 2006 wurde dieser zur modernen Servicestelle erweitert. Das Interesse für die Vorgänge im Bereich Wirtschaft hat Nindler-Moser bis ins hohe Alter behalten.