Das Ensemble des Theaters Albeck spielt das Erfolgsstück des Vorjahres, das Musical „Der Mann von La Mancha“, am 22. und 23. März im St. Veiter Fuchspalast.

Charles Elkins gibt den Don Quichotte © KK/Settari

Im vergangenen Sommer kämpfte Don Quichotte auf Schloss Albeck gegen Windmühlen. Heuer übersiedelt der Mann von La Mancha ins Theater im Fuchspalast in St. Veit. Das weltberühmte Musical von Mitch Leigh (Musik) und Dale Wassermann (Libretto) wird hier an drei Tagen aufgeführt – und feiert eine besondere Premiere. Erstmals wird eine Produktion aus dem Albecker Schlosstheater in der Herzogstadt übernommen.

