Steuerspartage So holen sich die Mittelkärntner ihr Geld zurück

Am 20. und 21. März finden die Steuerspartage 2019 in der Bezirksstelle der Arbeiterkammer in der Friesacher Straße 3 in St. Veit sowie in der Bezirksstelle in der Max-Blaha-Straße 1 in Feldkirchen statt.

Anmeldung ist erforderlich!

Terminvereinbarung: per Telefon unter der Nummer: 050 477-5415 (St. Veit) oder 050 477-5615 (Feldkirchen).

Gratis-Broschüren mit Steuertipps kann man bestellen. Bestell-Telefon: 050 477-2823.

Hilfe zur Selbsthilfe: Kurzvideos, Online-Rechner, Checkliste und Steuertipps zum Nachlesen für Arbeitnehmer, Studenten,

Lehrlinge, Familien im Internet:

kaernten.arbeiterkammer.at/steuer