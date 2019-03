Facebook

„Jedes Kind kann zu uns kommen und wird untersucht“, sagt Prettner © Gina Sanders - stock.adobe.com

In der letzten Landtagssitzung hat die FPÖ einen Dringlichkeitsantrag eingebracht und gefordert, dass neben dem Klinikum Klagenfurt und dem LKH Villach auch in den Krankenhäusern Spittal und Wolfsberg ein kinderärztlicher Notdienst an Wochenenden und Feiertagen eingeführt wird. „Im Ernstfall ist der Weg von Wolfsberg nach Klagenfurt oder von Spittal nach Villach zu weit. Dies ist eine unzumutbare Siuation für unsere Familien. Und Leidtragende sind wieder einmal unsere Kinder“, kritisierte der Abgeordnete Christoph Staudacher (FPÖ). Speziell an den Wochenenden sei die Situation unzumutbar.