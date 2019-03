Einen besonderen Hintergrund hat ein Kreuzweg, der in Himmelberg gegangen wird.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In Himmelberg gedenkt man dem Kreuz, das verfolgte Christen zu tragen haben © APA/BARBARA GINDL

In der Fastenzeit bietet die Katholische Kirche Kärnten besondere Anlässe zur Einkehr. Einer davon kann in Himmelberg genutzt werden. Am Samstag, dem 23. März wird dort um 17.30 Uhr ein Kreuzweg für verfolgte Christen gegangen. Man gedenkt deren Leid und ihrem Mut, trotz allem den Glauben zu bewahren. Information bei Pfarrer Reinhold Berger, Tel. 0676-8772 8544