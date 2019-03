In Feldkirchen wird in der "Goldschmiede Sommer" Schmuck gefertigt, der individuell auf die Kunden abgestimmt ist. Jagdschmuck etwa, oder Eheringe.

Christian Sommer wurde für seine Arbeiten bereits mehrfach ausgezeichnet © Elias Jerusalem

Seit über 40 Jahren gibt es den traditionellen Handwerksbetrieb „Goldschmiede Sommer“ in Feldkirchen. Schmuckstücke werden hier, abgestimmt auf den Kunden, von Hand gefertigt, in jedem Preissegment: „Bei uns bekommen die Kunden etwas Persönliches und Bleibendes, etwas, das nicht jeder hat“, sagt Christian Sommer. Edelmetalle wie Platin, Gold und Silber, verschiedene Edelsteine, Grandln und Hirschhorn sind nur einige der vielen Materialien, die bei der Herstellung zum Einsatz kommen. Als besonderes Aushängeschild wird Jagdschmuck gefertigt: „Mein Mann ist selbst leidenschaftlicher Jäger und versteht daher die Bedeutung der Trophäe“, so Elisabeth Sommer.